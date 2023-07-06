Получившие 100 баллов за ЕГЭ могут посетить "Москвариум" бесплатно

Воспользоваться акцией можно с 7 июля по 31 августа 2023 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по любому из предметов, могут бесплатно посетить основную экспозицию "Москвариума" на ВДНХ или одно из мероприятий океанариума - концерт пространства "Море музыки" или водное шоу "Буря. Остров волшебства". Об этом сообщила в четверг пресс-служба океанариума.

"Воспользоваться бесплатным посещением можно с 7 июля по 31 августа 2023 года. Для этого необходимо предъявить на кассе сертификат о сдаче ЕГЭ и подтвердить личность. Акция действует для всех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году", - значится в сообщении.

"Москвариум" на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших океанариумов Европы. В нем живут свыше 12 тыс. обитателей, площадь комплекса составляет более 53 тыс. кв. м, его аквариумы и бассейны вмещают около 25 млн литров воды.