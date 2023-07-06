Лидерами проекта по повышению доступности первичной помощи стали пять регионов

В списке оказались Липецкая, Тульская и Тюменская области, а также Республика Башкортостан и Ямало-Ненецкий автономный округ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Лидерами в реализации пилотного проекта по внедрению методических рекомендаций "Организация записи на прием к врачу" стали пять регионов России. Он направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, сообщили в четверг журналистам в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

"В рамках пилотного проекта по внедрению методических рекомендаций "Организация записи на прием к врачу" сразу пять регионов России существенно повысили показатели уровня доступности первичной медико-санитарной помощи населению", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, повышению уровня доступности первичной медико-санитарной помощи способствует перераспределение функционала при организации приема пациентов, формировании обратной связи с пациентом и единых подходов к составлению расписания. Это нужно для рационального использования труда врачебного и среднего медицинского персонала, добавили в ЦНИИОИЗ.

"На сегодняшний день в проекте участвуют 50 регионов России. Пять из них демонстрируют особенно высокие результаты: это Липецкая, Тульская и Тюменская области, а также Республика Башкортостан и Ямало-Ненецкий автономный округ. Данные регионы на 75 и более процентов реализуют оптимальную модель организационных решений, которая включает в себя выделение нескольких потоков пациентов: при обращении с целью получения информации, при обращении с профилактической целью и при обращении с целью получения неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у других участников проекта есть резервы для повышения первичной медико-санитарной помощи, уточнили в ЦНИИОИЗ. К примеру, в Иркутской области не в полной мере реализован механизм обратной связи с пациентами, который позволяет актуализировать запись пациента перед его визитом и уточнить цель посещения. Также есть резерв в части снижения продолжительности ожидания медицинской помощи, в том числе за счет своевременного реагирования на увеличение числа пациентов в листе ожидания.

"Это может негативно сказываться на доступности медицинской помощи в амбулаторном звене, доступности записи на прием к врачу и в итоге удовлетворенности граждан медицинской помощью", - добавили в ведомстве.