Центр медицины катастроф направил на Херсонщину три дополнительные бригады скорой помощи

В их состав вошли почти 100 специалистов из разных регионов России

ГЕНИЧЕСК, 6 июля. /ТАСС/. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России направил три дополнительные бригады в Херсонскую область для помощи населению, попавшему в зону ЧС после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минздрава региона.

"Три дополнительных бригады скорой медицинской помощи были направлены Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России в Херсонскую область. Специалисты оказывают экстренную медицинскую помощь населению Алешкинского, Голопристанского и Новокаховского районов", - говорится в сообщении.

Для участия в ликвидации чрезвычайной ситуации и оказания практической помощи прикомандированы почти 100 специалистов из разных регионов страны. Из них 50 медиков направлены Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России.

"Хочу выразить благодарность Минздраву России и Федеральному центру медицины катастроф за поддержку. Для организации работы в зоне подтопления задействовано восемь региональных врачебно-фельдшерских бригад скорой медицинской помощи. Дополнительно находятся в режиме "повышенной готовности" еще 29 бригад. Из прикомандированных специалистов мы организовали три дополнительные бригады. Совместными усилиями мы оперативнее оказываем помощь населению региона", - приводятся в сообщении слова и.о. министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. По последним данным, погибли 53 человека, 134 пострадали.

В области продолжается ликвидация последствий подтопления после теракта на Каховской ГЭС. Вода спустя месяц после начала ЧС все еще стоит в шести населенных пунктах. Медики, чтобы предотвратить распространение инфекций, проводят вакцинацию населения.