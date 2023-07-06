В РПЦ заявили, что украинская судебная система отказывается от защиты прав УПЦ и верующих

Северный апелляционный хозяйственный суд ранее отклонил жалобу УПЦ к государственному музею-заповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу работы комиссии Минкультуры на территории монастыря

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Неоднократные переносы киевским судом рассмотрения иска представителей Украинской православной церкви (УПЦ) к заповеднику "Киево-Печерская лавра", а также отклонение жалобы УПЦ по поводу работы комиссии Минкультуры на территории монастыря свидетельствуют о пристрастности украинской судебной системы, которая отказывается от защиты прав УПЦ и ее верующих. Такое мнение высказал в четверг ТАСС заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Мы считаем, что в отношении Украинской православной церкви осуществляется произвол, в том числе правовой, и поэтому украинская судебная система, видимо, совершенно целенаправленно отказывается от защиты прав Украинской церкви и ее верующих", - сказал Кипшидзе на просьбу прокомментировать действия судов в Киеве.

Ранее в четверг в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили о том, что Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу УПЦ к государственному музею-заповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу работы комиссии Минкультуры на территории монастыря.

Кроме того, в среду адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил о том, что Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение по существу иска монастыря УПЦ в Киево-Печерской лавре к руководству одноименного заповедника на 19 июля. При этом первое заседание по иску обители к заповеднику прошло в суде еще 26 апреля, и с тех пор рассмотрение дела переносили четыре раза. Трижды решение о переносе принималось и по иску заповедника к УПЦ.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Насельники отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 июля в УПЦ поступило письмо Минкультуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля, в церкви назвали такие требования самоуправством. С 5 июля музей-заповедник ограничил для прихожан, вставших на защиту помещений обители, время доступа в монастырь. Несколько корпусов были опечатаны, производились также задержания верующих.