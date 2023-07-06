Финалистами конкурса "Первый учитель" стали 30 педагогов

Очные испытания конкурса пройдут в Москве с 29 сентября по 5 октября

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ определило финалистов конкурса "Первый учитель", ими стали 30 педагогов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.

"Определены финалисты первого всероссийского конкурса для учителей начальных классов "Первый учитель". По итогам второго тура отборочного финала, который проходил в онлайн-формате с 5 по 30 июня, жюри выбрало 30 педагогов, которые приедут на очный финал", - говорится в сообщении.

Очные испытания конкурса пройдут в Москве с 29 сентября по 5 октября и будут состоять из двух туров. Первый тур - открытый урок по учебному предмету. Уроки будут проходить в общеобразовательной организации, утвержденной оргкомитетом. По итогам этого конкурсного испытания определяются семь лауреатов.

Второй тур - пресс-конференция. Финалистам предстоит ответить на вопросы интервьюеров из числа ученической, студенческой, родительской, профессиональной, культурной общественности РФ и представителей СМИ. По итогам пресс-конференции определится победитель конкурса, рассказали в министерстве.

"Они смогут поделиться опытом с коллегами, перенять лучшие идеи и использовать их в своей работе. Этим и ценен конкурс. В Год педагога и наставника мы делаем все для того, чтобы объединить учительское сообщество нашей страны, создать все условия для профессионального развития. Уверен, участие в таких конкурсах станет стимулом для новых достижений учителей из всех регионов России", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

Всероссийский конкурс "Первый учитель" стартовал 10 апреля, в нем приняли участие почти 15 тыс. учителей начальной школы.