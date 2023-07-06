В Крыму с 8 июля введут особый противопожарный режим

Он, в частности, подразумевает введение дополнительных усиленных требований по пожарной безопасности в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введут в Крыму с 8 июля в связи с высоким уровнем пожарной опасности, сообщается в четверг на официальном сайте МЧС Крыма.

"Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что с 00:00 часов 8 июля приказом МЧС Республики Крым на полуострове будет введен особый противопожарный режим в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности, отсутствием улучшения пожарной обстановки, усилением ветра и рисками возникновения крупных возгораний сухой растительности на сопредельных территориях с лесным фондом", - говорится с сообщении.

Особый противопожарный режим подразумевает введение дополнительных усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации. "Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров", - добавили в пресс-службе.