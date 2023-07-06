Глава Кубани заявил, что все опасные при паводках реки оснащены датчиками уровня воды

Вениамин Кондратьев также сообщил, что в регионе работают системы оповещения, имеются пункты временного размещения

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Краснодарский край, где из-за залповых ливней часто происходят подтопления, находится в постоянной готовности к возможным паводковым ситуациям, все потенциально опасные реки оснащены датчиками измерения динамики уровня воды, работают системы оповещения, имеются пункты временного размещения. Об этом в ходе выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Краснодаре заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Безусловно, край периодически попадает в сводки, когда у нас природные пожары происходят, подтопления есть. Мы полностью готовимся к тому, что они могут быть. Что касается подтоплений, на всех реках, которые представляют потенциальную опасность, установлены датчики уровня воды и работает система предупреждения. Если необходимо, мы начинаем эвакуацию, есть подготовленные пункты", - сообщил Кондратьев.

Касаемо лесных пожаров, которые также периодически возникают в регионе, губернатор Краснодарского края отметил, что в целях их предупреждения работают мониторинговые группы, для контроля за ситуацией применяются беспилотные летательные аппараты.

Основной темой выездного совещания в четверг являются актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности на юге РФ. Участники обсуждают аспекты защиты населения в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций.

Характерной для Краснодарского края проблемой являются залповые ливни, они приводят к подъему уровня воды в реках, их выходу из берегов и подтоплениям жилых массивов. Для предупреждения подобных ситуаций власти региона регулярно ведут работы по расчистке русел рек. Краснодарский край является один из самых многоводных регионов в России, на территории Кубани протекают около 8 тыс. рек и ручьев.

Ранее сообщалось, что общая площадь зон в Краснодарском крае, подверженных подтоплениям и затоплениям, составляет 346 тыс. га, это почти половина территории региона. Такие зоны есть во всех 44 муниципальных образованиях Кубани.