Готов проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав

Как отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, ожидается, что документ направят в правительство в ближайшие дни

МОСКВА, 6 июля./ТАСС/. Проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав готовится к внесению в правительство РФ. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Проект постановления разработан и прошел межведомственное согласование и готовится к внесению в правительство. Ожидаем, что он будет направлен в ближайшие дни", - сообщили в аппарате.

Согласно проекту постановления, водительское удостоверение можно предъявить не только в виде обычных пластиковых прав, но и в электронном виде в мобильном приложении "Госуслуги. Авто", уточнили в аппарате.

"Это позволит упростить механизм подтверждения прав на управление автомобилем, а также обеспечит еще большую доступность и удобство госуслуг", - подчеркнули в аппарате.

Сотрудники Госавтоинспекции и Минтранса готовят проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов, сообщил в четверг глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

На данный момент в мобильном приложении "Госуслуги. Авто" доступна для проверки цифровая копия водительского удостоверения и СТС. Вместе с тем в бумажном виде эти документы должны быть также в наличии.