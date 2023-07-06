6 июля, 15:29

В Ozon организовали вакцинацию сотрудников склада после выявления менингококковой инфекции

Как сообщили в пресс-службе компании, уже вакцинированы более 460 человек

ТАСС, 6 июля. Онлайн-ретейлер Ozon организовал дезинфекцию на складе в Екатеринбурге, где были выявлены случаи заболевания менингококковой инфекцией, а также проводит вакцинацию сотрудников склада - уже вакцинированы более 460 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Читайте также
На Урале сообщили о состоянии заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников OzonВ Екатеринбурге умерли двое заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников OzonУ сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию

"Чтобы исключить распространение инфекции, мы проводим вакцинацию для всех сотрудников склада. На данный момент вакцинировали уже более 460 человек. Проводим регулярные медицинские осмотры сотрудников на складе, если есть признаки простуды, к работе не допускаем. Провели дезинфекцию, ввели масочный режим, каждый час обрабатываем поверхности антисептиком", - сказали в Ozon.

Компания находится на связи с Роспотребнадзором и соблюдает все предписания ведомства. "Склад в Кольцово продолжает работать со всеми мерами предосторожности", - добавили в компании.

В онлайн-ретейлере вновь указали, что получать заказы с Ozon безопасно: в компании отметили, что менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация