В Ozon организовали вакцинацию сотрудников склада после выявления менингококковой инфекции

Как сообщили в пресс-службе компании, уже вакцинированы более 460 человек

ТАСС, 6 июля. Онлайн-ретейлер Ozon организовал дезинфекцию на складе в Екатеринбурге, где были выявлены случаи заболевания менингококковой инфекцией, а также проводит вакцинацию сотрудников склада - уже вакцинированы более 460 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Чтобы исключить распространение инфекции, мы проводим вакцинацию для всех сотрудников склада. На данный момент вакцинировали уже более 460 человек. Проводим регулярные медицинские осмотры сотрудников на складе, если есть признаки простуды, к работе не допускаем. Провели дезинфекцию, ввели масочный режим, каждый час обрабатываем поверхности антисептиком", - сказали в Ozon.

Компания находится на связи с Роспотребнадзором и соблюдает все предписания ведомства. "Склад в Кольцово продолжает работать со всеми мерами предосторожности", - добавили в компании.

В онлайн-ретейлере вновь указали, что получать заказы с Ozon безопасно: в компании отметили, что менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности.