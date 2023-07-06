Патрушев в рамках рабочей поездки в Краснодар посетил Южный завод тяжелого станкостроения

Секретарь Совета безопасности ознакомился с производственным процессом и пообщался с работниками предприятия

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг в рамках рабочей поездки в Краснодар посетил местный Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) - одно из крупнейших отечественных предприятий машиностроительной отрасли на Юге России.

Патрушев подробно ознакомился с производственным процессом и пообщался с работниками завода. С руководством Краснодарского края и ЮЗТС он обсудил вопросы развития станкостроения в регионе и дальнейшие перспективы предприятия, сделав акцент на важность станкостроительной отрасли России в решении вопросов импортонезависимости страны.

Также Патрушев встретился со студентами ведущих московских инженерных вузов, проходящих практику на ЮЗТС. Молодые ребята рассказали ему, как участвуют в проектировании новых станков.

О заводе

ЮЗТС создали в 2016 году на базе бывшего завода имени Г. М. Седина для восстановления станкоинструментальной отрасли в регионе.

Сфера деятельности ЮЗТС - полный цикл создания станков, от проектирования до воплощения в металле. Продукцию предприятия применяют в оборонно-промышленном комплексе, атомной энергетике, авиакосмической промышленности, судо- и энергомашиностроении, других стратегически важных отраслях. Сейчас в производстве ЮЗТС находится более 50 сложных станков и обрабатывающих центров. Предприятие постоянно наращивает объем выпускаемой продукции. В перспективе компания намерена занять до 25% российского рынка по номенклатуре выпускаемой продукции.

В текущем году ЮЗТС планирует утроить объем выпускаемой станочной продукции и довести этот показатель до 3 миллиардов рублей, а в ближайшие три года - выйти на темпы отгрузки в районе 6-7 миллиардов рублей ежегодно.

В июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве второй очереди ЮЗТС. Предприятие ждет масштабная модернизация. На площадке строящегося в Краснодаре промышленного парка создадут девять новых цехов. Это позволит запустить производство полного цикла новой серии станков, что, как ожидается, даст региону более одной тысячи рабочих мест. Первую партию инновационных пятикоординатных обрабатывающих центров с высокой степенью локализации намечено выпустить до конца нынешнего года.