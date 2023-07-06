В Оренбуржье ограничат посещение Бузулукского бора из-за жаркой и сухой погоды

При этом можно посещать оборудованные места отдыха и экскурсии

ТАСС, 6 июля. Ограничение на посещение национального парка "Бузулукский бор" в Оренбургской области введено с 7 по 11 июля из-за жаркой и сухой погоды, сообщается в группе нацпарка во "ВКонтакте". При этом можно посещать оборудованные места отдыха и экскурсии.

"Жара и сушь в ближайшие дни будут только усиливаться, потому с 7 по 11 июля включительно в национальном парке "Бузулукский бор" вводится ограничение на посещение лесов. Исключение делается только для посетителей оборудованных мест отдыха и экотроп, а также участников экскурсий в сопровождении с представителем национального парка", - говорится в сообщении национального парка.

Также посетителей призвали к осторожности при обращении с огнем.

Ранее в ГУ МЧС по Оренбургской области предупредили о жаркой погоде: в четверг температуры составляли от плюс 30 до плюс 35 градусов. Днем 7 июля по всей области ожидается жара от плюс 31 до плюс 36 градусов. По данным регионального главка МЧС, с начала года в Оренбуржье произошло 592 пожара сухой растительности, а также 48 лесных пожаров.