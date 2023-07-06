ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 59% за четыре недели

По данным всемирной организации, умерли более 4,9 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 885 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 5 июня по 2 июля, более 4,9 тыс. умерли. Число летальных исходов сократилось на 59% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 48%, сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 885 478 случаев заражения и 4 912 летальных исходов. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея - 383 767. Далее следуют Австралия (85 167), Бразилия (70 163), Сингапур (32 562) и Россия (30 049). В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 5 июня по 2 июля - 1 057. Далее идут Россия (506), Италия (317), Перу (250) и Австралия (241).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 5 июля, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрирован 767 726 861 случай заражения коронавирусом, умерли 6 948 764 человека. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.