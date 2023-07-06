В НовГУ появятся совместные образовательные программы с белорусскими университетами

Вузы планируют сотрудничать в сферах радиоэлектроники и химических технологий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Новгородский государственный университет подписал меморандум о взаимопонимании с Белорусским государственным технологическим университетом о сотрудничестве в сферах радиоэлектроники и химических технологий. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" Константин Харламов.

"Меморандум о взаимопонимании был заключен с Белорусским государственным технологическим университетом. Вузы планируют сотрудничать в сферах радиоэлектроники и химических технологий. Обсуждалась возможность создания совместной программы для магистратуры в формате "один плюс один" либо для бакалавриата в формате "два плюс два", - сообщил Харламов.

Кроме того, представители НовГУ встретились с руководством Белорусского национального технического университета.

По словам ректора НовГУ Юрия Боровикова, университеты подписали соглашение о создании совместной программы по прикладной математике. "Также мы договорились о создании совместного предприятия-резидента в составе ИНТЦ, которое будет заниматься медицинским приборостроением", - сообщил Боровиков.

Кроме того, еще одну совместную программу - по химической технологии - НовГУ планирует запустить с Белорусским государственным университетом.