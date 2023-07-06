6 июля, 15:42

В ГД попросили согласовать форму справки о льготах для поступления в вузы детей бойцов СВО

Первый замруководителя партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев отметил, что справки, которые выдают военкоматы, не соответствует образцу, разработанному Минобрнауки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первый замруководителя партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова согласовать с Минобороны форму справки, необходимой для льготного поступления детей участников специальной военной операции в вузы. Письмо на имя министра размещено в Telegram-канале депутата.

Гусев отметил, что Министерством образования и науки разработана форма справки, которую абитуриенты обязаны предоставить в приемную комиссию вуза для подтверждения права на льготу. Однако, как сообщили обратившиеся к депутату родители абитуриентов, справки, которые выдают военкоматы, не соответствует этому образцу. При этом, форму справки, разработанную Министерством науки и высшего образования, военкоматы не выдают.

"Прошу Вас, уважаемый Валерий Николаевич, разобраться в сложившейся ситуации и обеспечить реализацию прав детей из семей мобилизованных для поступления в высшие учебные заведения по соответствующей квоте", - написал Гусев.

Также он направил письмо с просьбой разобраться в ситуации на имя статс-секретаря - замминистра обороны Николая Панкова. 

Теги:
РоссияФальков, Валерий НиколаевичГусев, Дмитрий Геннадьевич
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