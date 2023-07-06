В Ленобласти заявили, что стратегия развития туризма принесет многомиллиардные инвестиции

Заместитель председателя правительства области по экономике Дмитрий Ялов отметил, что нужно обсудить, какие изменения нужно внести в стратегию, чтобы были учтены мнения всех заинтересованных сторон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Инвестиционная стратегия по развитию туризма Ленинградской области позволит обеспечить многомиллиардные инвестиции в регион и тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области по экономике Дмитрий Ялов на презентации экспертному сообществу проекта стратегии.

"Стратегия должна показать инвесторам конкретные земельные участки под строительство туробъектов, спрос на размещение, количество существующих спальных мест. Самое время обсудить, какие изменения нужно внести в стратегию, чтобы были учтены мнения всех заинтересованных сторон. В итоге эта исследовательская работа должна обеспечить многомиллиардные инвестиции в регион и тысячи рабочих мест", - цитирует пресс-служба администрации Ленобласти председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.

В стратегической сессии участие приняли более 50 экспертов: специалистов туристской индустрии и смежных отраслей бизнеса, представителей муниципальной власти и научного сообщества. Следующим этапом станет предложение бизнесу инвестиционных лотов для реализации проектов.

В пресс-службе администрации напомнили, что презентация первого этапа стратегии развития туристской инфраструктуры с определением точек роста прошла во время ПМЭФ-2023. С учетом транспортной доступности и рекреационной привлекательности главными объектами были выбраны Выборг, шхеры Выборгского залива, песчаные пляжи Финского залива, Ладожские шхеры, Ладожские пляжи, озера Карельского перешейка, горнолыжные курорты, круизные маршруты, юг Ленинградской области, Старая Ладога и Тихвин.