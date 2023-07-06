В Псковской области орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки под строительство

Кроме того, в списке получателей льготы - граждане, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ

ПСКОВ, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания в четверг на очередной сессии приняли ряд законов, предоставляющих меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, орденоносцам СВО и их родственникам бесплатно предоставят участки под строительство, а участники СВО из числа детей-сирот получили приоритетное право в получении жилья, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"В областное законодательство введена норма о праве участников СВО и их семей на однократное первоочередное бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Соответствующий нормативный правовой акт депутаты регионального парламента приняли на июльской сессии", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, новой мерой поддержки могут воспользоваться военнослужащие, участники добровольческих формирований, а также те, кто проходит службу в войсках национальной гвардии РФ и имеет специальные звания полиции. Кроме того, в списке получателей льготы - граждане, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции.

"В случае гибели участника СВО или его смерти вследствие участия в боевых действиях право на получение земельного участка под строительство переходит членам его семьи: родителям, не вступившим в повторный брак супругам, детям до 18 лет и старше, если ребенок имеет статус инвалида либо проходит обучение в очной форме", - говорится в сообщении.

Другие меры поддержки

На сессии в четверг региональные депутаты также приняли еще одну меру поддержи, по которой участники СВО из числа детей-сирот получили право быть обеспеченными жильем в первую очередь. "Бесплатную квартиру от государства либо социальную выплату в виде жилищного сертификата в приоритетном порядке получат граждане со статусом дети-сироты, участвующие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Кроме того, региональные парламентарии приняли закон, расширяющий категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Теперь поддержка в Псковской области может быть оказана участникам специальной военной операции.

"Обратиться при необходимости за безвозмездной юридической помощью смогут как военнослужащие, так и граждане, призванные на военную службу по мобилизации или заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. Помощь в решении правовых вопросов также будет оказана участникам боевых действий в составе вооруженных формирований и органов ДНР и ЛНР. Мера социальной поддержки в виде бесплатной юридической помощи распространяется и на членов семей участников СВО", - отмечается в сообщении.