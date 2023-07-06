В Псковской области отменили транспортный налог для молодых мам, родивших первенца

В настоящее время в регионе отмечается спад рождаемости

ПСКОВ, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания приняли закон, который освобождает от уплаты транспортного налога женщин в возрасте до 25 лет, при условии, что у них появился первый ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента по итогам очередной сессии.

Тема поддержки семей с детьми для Псковской области имеет крайне важное значение. По данным регионального комитета по социальной защите, проблема с рождаемостью существует здесь с 1960 года. В настоящее время в регионе отмечается спад рождаемости. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

"Депутаты областного собрания внесли в областное законодательство норму о льготах по транспортному налогу для молодых матерей. От налогового платежа освобождаются женщины в возрасте до 25 лет включительно, у которых в период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года родился первый ребенок. Льгота будет действовать с даты рождения до достижения ребенком трехлетнего возраста", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, льгота по освобождению от уплаты транспортного налога распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Сумма выпадающих доходов областного бюджета на эти цели составит ежегодно около 5 млн рублей.