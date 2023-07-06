В Таджикистане открыли мемориал кавалеру ордена Красной Звезды Зарифу Юсупову

Его разместили на территории средней образовательной школы №7 деревни Оби Шифо

ДУШАНБЕ, 6 июля. /ТАСС/. Мемориал воину-интернационалисту Зарифу Юсупову, погибшему в 1985 году в Афганистане при исполнении воинского долга, открыли в деревне Оби Шифо в Таджикистане при участии сотрудников посольства России и общественной организации ветеранов "Боевое братство", сообщили в четверг российском дипломатическом представительстве в Душанбе.

"На территории средней образовательной школы №7 деревни Оби Шифо сельсовета Чоргультеппа района Рудаки прошла торжественная церемония открытия мемориала воину-интернационалисту Юсупову Зарифу Махмуродовичу, погибшему в Демократической Республике Афганистан (ДРА) 26 октября 1985 года при выполнении своего воинского долга в составе Ограниченного контингента советских войск в ДРА", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что мемориал установлен на территории школы, где учился Юсупов. Инициатива по увековечиванию памяти воина принадлежит представительству всероссийской общественной организации "Боевое братство" в Таджикистане, средства на памятник собраны при помощи добровольных пожертвований. В церемонии открытия мемориала приняли участие руководитель представительства "Боевого братства" в стране Сайдахмад Давлятов, советник посольства России в Таджикистане Михаил Уколов, представители Академии МВД Таджикистана, местных властей и общественных организаций, однополчане и родственники погибшего.

По данным книги памяти о советских воинах, погибших в Афганистане, Зариф Юсупов служил рядовым разведчиком и принимал участие в двух боевых операциях. В бою 26 октября 1985 года он, проявив мужество и инициативу, забросал грантами отходящую группу противника, а сам был смертельно ранен. Посмертно Юсупов был награжден орденом Красной Звезды.