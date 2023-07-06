В МИД Франции заявили, что проблема полицейского насилия есть и в других странах ЕС

Госсекретарь по делам Европы при МИД страны Лоранс Бун сообщила, что Франция продолжит развивать свою модель обеспечения порядка и намерена провести работу над пониманием причин происходящего в обществе

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Превышение полицейскими должностных полномочий и чрезмерное насилие с их стороны не является уникальной чертой правоохранительных органов Франции, аналогичные проблемы есть и в других странах. С таким утверждением выступила в четверг госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун в эфире радио RFI.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс перед публикацией Еврокомиссией (ЕК) ежегодного доклада о верховенстве права на территории Евросоюза заявил об обеспокоенности "крайне высоким уровнем насилия" во Франции. В эфире радио RTBF он также призвал французские власти задуматься об организации деятельности по поддержанию порядка, заявив, что "иногда поведение ряда полицейских представляет проблему".

"Нельзя позволять говорить такое", - сказала Бун, комментируя доклад Рейндерса. "Является ли это особенностью Франции? Совершенно нет. Посмотрите на Великобританию в 2011 году, где за год до Олимпийских игр произошла похожая драма. То же самое было в Дании и Швеции", - отметила Бун.

Госсекретарь заверила, что обсуждала сложившуюся во Франции обстановку с коллегой из Швеции. Она подчеркнула, что Франция продолжит развивать свою модель обеспечения порядка и намерена провести глубокую работу над пониманием причин происходящего в обществе.

"К тому же, как говорили уже главы МВД и Минюста, в полиции нет системного расизма. Могут быть действия конкретных лиц и на них следует реагировать, применяя законы республики для привлечения их к ответственности", - добавила она.