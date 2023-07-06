Во всех многопрофильных больницах Севастополя намерены открыть отделения реабилитации

Реализовать проект планируют к 2025 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Отделения реабилитации появятся во всех многопрофильных больницах Севастополя к 2025 году. Их оснастят современным оборудованием, сообщил в четверг на заседании законодательного собрания Севастополя директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.

"В этом году мы открыли отделение реабилитации для детей на базе городской больницы №5 - это 30 коек. На следующий год мы откроем 30 коек на базе городской больницы №1, и на 2025 год мы откроем 30 коек на базе городской больницы №4. Таким образом, все севастопольские многопрофильные больницы будут работать в системе реабилитации", - сказал Денисов.

Первое отделение реабилитации в Севастополе появилось в 2022 году. Тогда на базе городской больницы №9 открыли 75 коек.

По словам главы инфекционной больницы Севастополя Инги Матяж, открытие подобных центров реабилитации крайне важно: раньше пациенты, перенесшие инсульт и инфаркт, не проходили стадию реабилитации.

Ранее департамент здравоохранения Севастополя сообщал, что Министерство здравоохранения России планирует выделить городу более 100 млн рублей на закупку медицинского оборудования для реабилитации пациентов.