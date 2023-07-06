В Новой Москве в ЖК "Остафьево" построят четвертый детский сад

В здании расположат групповые помещения, кабинет для коррекционно-развивающих занятий, физкультурный и музыкальный залы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Детский сад на 300 мест построят в жилом комплексе "Остафьево", расположенном в поселении Рязановское в Троицком и Новомосковском административных округах. На объект выдано разрешение на строительство, сообщила в четверг председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Девелопером проекта является группа "Самолет". Строительство будет осуществляться за счет инвестиционных средств. После того как садик построят и введут в эксплуатацию, он будет передан городу. Соответствующий договор о передаче между Москомстройинвестом и застройщиком одобрен и в ближайшее время будет подписан. Кроме того, в новом дошкольном учреждении смогут трудоустроиться 65 человек", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Москомстройинвесте, в детском саду расположатся групповые помещения, пищеблок, медицинский кабинет и кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для индивидуальных занятий. "Застройщик получил разрешение на строительство четвертого по счету детского сада в составе масштабной жилой застройки и может начинать работы на выделенном участке. Общая площадь трехэтажного здания с подвалом составит 4 тыс. кв. м. Дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп детей", - добавил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Территорию детского сада обещают благоустроить и озеленить, также планируется обустроить прогулочные площадки с теневыми навесами и две физкультурные площадки с уличным оборудованием. Покрытие площадок выполнят из резиновой крошки. При входе на территорию разместят навес для хранения колясок. Широкие тротуары оборудуют низкими бордюрами.

"По проекту на территории жилого комплекса запланировано шесть детских садов и три школы, все они будут встроены в систему городского образования. На данный момент уже открыты два детских сада на 240 и 200 мест соответственно, а также школа, рассчитанная на 750 учеников. Все эти объекты являются государственными. Также продолжается строительство третьего детского сада и второй школы", - заявила Пятова.

Глава Мосгосстройнадзора отметил, что каждый этап возведения детского сада в Любучанском переулке пройдет под надзором инспекторов комитета. "После того как застройщик направит извещение о начале строительно-монтажных работ, будет составлена программа проверок. К выездным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз для проведения лабораторно-инструментальных исследований строительных конструкций и материалов, чтобы оценить их соответствие требованиям проектной документации", - заключил Войстратенко.