В Москве выполнили наполовину строительно-монтажные работы у ТПУ "Терешково"

Срок завершения работ по контракту приходится на ноябрь 2023 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы в рамках проекта улично-дорожной сети к транспортно-пересадочному узлу "Терешково" планируется завершить в этом году, работы выполнены наполовину. Помимо дорог проектом предусмотрено возведение сопутствующей транспортной инфраструктуры, сообщил в четверг руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Этот объект объединит различные виды транспорта: станции метро, наземный городской транспорт и обеспечит район необходимой инфраструктурой. В настоящее время ведутся работы по строительству отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции МГТ, переустройству кабельных коллекторов и перекладке инженерных коммуникаций. Срок завершения работ по контракту приходится на ноябрь этого года", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он напомнил, что в составе проекта плоскостная перехватывающая парковка площадью 2,2 тыс. кв. м, отстойно-разворотная площадка на 2,93 тыс. кв. м, а также здание конечной станции наземного городского транспорта и две станции зарядки электробусов. Также будут переложены 16 км инженерных коммуникаций и выполнено благоустройство прилегающей территории. Специалисты высадят более 500 деревьев и 670 кустарников, выложат более трех гектаров газонов.