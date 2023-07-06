В Ингушетии создадут "Дом молодежных организаций"

В центре планируется проводить региональные мероприятия в сфере молодежной политики

МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. Около 65 млн рублей выиграла Ингушетия в конкурсе Росмолодежи на создание в регионе первого "Дома общественных организаций" для развития в республике добровольчества и молодежной политики. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Ингушетия выиграла в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи "Регион для молодых", проводимом в рамках федерального проекта "Молодежь России" национального проекта "Образование". Республика получит около 65 млн рублей на развитие молодежной политики и создание "Дома молодежных организаций" площадью 956 кв. м. Он будет оснащен всеми необходимыми пространствами: актовый зал, фудкорты, рабочие кабинеты, медиа-центр, коворкинг-центр и зона культурного досуга молодежи", - передает пресс-служба слова председателя Комитета по делам молодежи Ингушетии Адама Мальсагова.

Как сообщается, в центре планируется проводить региональные мероприятия в сфере молодежной политики, а также обеспечить условия для самореализации перспективной молодежи.

"Расположить все молодежные организации в одном здании - это хорошая идея. Считаю, что это решение позволит нам повысить уровень взаимодействия между молодежными организациями и существенным образом повлияет на эффективность работы Коммолодежи. Кроме того, у вас будет свой дом, где вы сможете привечать гостей из других регионов, проводить с ними совместные мероприятия, обмениваться идеями и опытом. Вы сможете выйти на новый уровень молодежной политики", - цитирует пресс-служба главу региона Махмуда-Али Калиматова.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.