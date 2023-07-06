Москвичей попросили быть осторожными при встрече с лосем

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города сообщили, что из любопытства животные могут выходить на дороги или в городскую застройку

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Жителей столицы предупредили, что они могут встретить в черте города лосей, и в таком случае горожанам следует быть осторожными. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Горожане все чаще сообщают через горячую линию о том, что лоси забредают в городскую застройку. <...> Обычно лоси, как и другие обитатели природных территорий, боятся человека и пытаются избежать встречи с ним. Напасть животное может, только если ему угрожает опасность. Но из любопытства животные могут выходить на дороги или в городскую застройку", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, популяция лосей в городе стабильна, их часто можно встретить в национальном парке "Лосиный остров", также эти животные обитают на природных территориях ТиНАО. Поэтому местным жителям и автолюбителям следует быть особенно внимательными.

"Если вы вдруг встретили лося на природной территории, будьте особенно осторожны. Даже если животное выглядит дружелюбно, не забывайте, что делать селфи в обнимку с рогатым сохатым - плохая идея. Если вы заметили лося на территории города или животное очевидно нуждается в помощи - звоните на горячую линию: +7 (495) 777-77-77. На место приедут специалисты", - заключили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.