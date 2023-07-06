На складе Ozon в Екатеринбурге организовали медицинский пост

По данным Роспотребнадзора, проводится вакцинация по эпидемическим показаниям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты организовали медицинский пост в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге, где восемь человек заразились менингококковой инфекцией, в том числе двое умерли. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Специалистами организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для недопущения дальнейшего распространения заболевания. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас проводится вакцинация по эпидемическим показаниям. "Сотрудники одного из блоков, где были выявлены случаи заболевания, а также контактные по месту жительства проходят антибиотикопрофилактику. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - добавили в Роспотребнадзоре, отметив, что ситуация находится на контроле ведомства.

5 июля Роспотребнадзор сообщил о семи зарегистрированных случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Позднее двое зараженных умерли. В Минздраве Свердловской области отмечали, что по состоянию на вечер 6 июля шестерых сотрудников Ozon госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В самой компании отмечали, что на складе организована дезинфекция и проводится вакцинация - уже вакцинировали более 460 человек.