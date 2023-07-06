6 июля, 17:23

На складе Ozon в Екатеринбурге организовали медицинский пост

По данным Роспотребнадзора, проводится вакцинация по эпидемическим показаниям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты организовали медицинский пост в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге, где восемь человек заразились менингококковой инфекцией, в том числе двое умерли. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Читайте также
В Ozon организовали вакцинацию сотрудников склада после выявления менингококковой инфекцииНа Урале сообщили о состоянии заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников OzonВ Екатеринбурге умерли двое заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников Ozon

"Специалистами организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий для недопущения дальнейшего распространения заболевания. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас проводится вакцинация по эпидемическим показаниям. "Сотрудники одного из блоков, где были выявлены случаи заболевания, а также контактные по месту жительства проходят антибиотикопрофилактику. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - добавили в Роспотребнадзоре, отметив, что ситуация находится на контроле ведомства.

5 июля Роспотребнадзор сообщил о семи зарегистрированных случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Позднее двое зараженных умерли. В Минздраве Свердловской области отмечали, что по состоянию на вечер 6 июля шестерых сотрудников Ozon госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В самой компании отмечали, что на складе организована дезинфекция и проводится вакцинация - уже вакцинировали более 460 человек. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация