Протезы верхних и нижних конечностей в России выпускают около 50 компаний

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул необходимость освоить выпуск биосовместимого силикона, моторредукторов и углепластиковых препрегов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Отечественные производители вывели на рынок за последние пять лет более 300 решений для людей с инвалидностью, сейчас протезы верхних и нижних конечностей в РФ выпускают около 50 компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

"<...> Денис Мантуров отметил, что за прошедшие пять лет отечественные производители вывели на рынок более 300 различных отечественных технических решений для людей с инвалидностью. Сейчас порядка 50 производителей в стране разрабатывают и производят протезы верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении по итогам совещания по развитию производства протезно-ортопедических изделий, которое провел вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Кроме того, Мантуров встретился с военнослужащими, которые проходят реабилитацию в Центре травматологии и ортопедии и подчеркнул важность открытия таких центров в регионах.

"Наша главная задача - это максимально быстро перейти от мелкой серии к промышленным объемам. И преодолеть доминирование иностранных комплектующих и материалов. На сегодня у нас уже производится широкий ряд инновационных модулей, с которыми мы ознакомились на выставке", - отметил вице-премьер.

Также Мантуров подчеркнул необходимость освоить выпуск биосовместимого силикона, моторредукторов и углепластиковых препрегов. "Мы поддерживаем работу по этим направлениям. Но масштабирование производства должно опираться на четкое понимание объемов и номенклатуры необходимых изделий. Консолидацию потребностей рынка обеспечит Минпромторг и специально созданный информационно-аналитический центр на базе нашего "Института медицинских материалов", - добавил вице-премьер.