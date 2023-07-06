Легендами медиабизнеса премии "Медиа-менеджер России" признали Сагалаева и Сунгоркина

Награды получили близкие умерших медиаменеджеров

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин посмертно получили награды в новой номинации "Легенды медиабизнеса" премии "Медиа-менеджер России", передает корреспондент ТАСС.

"В этом году оргкомитет решил ввести новую номинацию - "Легенды медиабизнеса". И, конечно, хотелось бы отметить величайших медиаменеджеров, которые стояли у истоков российских медиа. Это Эдуард Сагалаев и Владимир Сунгоркин", - сказал со сцены председатель организационного комитета премии Джемир Дегтяренко.

Награды получили близкие люди умерших медиаменеджеров.

Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в 2000 году в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. В 2023 году церемония вручения премии проходит 6 июля. ТАСС - информационный партнер премии.