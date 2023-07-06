В Петербург в течение года поставят около 80 вагонов "Балтиец" для метрополитена

По словам губернатора города Александра Беглова, всего парк метрополитена пополнится 950 вагонами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Около 80 вагонов "Балтиец" для метрополитена Петербурга поставят до конца 2023 года. Об этом в Telegram-канале в четверг сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

"Сегодня посетил площадки Октябрьского электровагоноремонтного завода и Невского завода электрического транспорта. Здесь осуществляется сборка вагонов серии "Балтиец" для Петербургского метрополитена и трамвайных вагонов моделей "Невский" и "Богатырь-М" для нашего Горэлектротранса. Лично проверил, как ведутся работы по строительству нового транспорта. Работа на производстве кипит. 14-й состав электропоезда "Балтиец" уже готов выйти из цеха. Еще два состава находятся в процессе сборки. Всего в течение этого года ожидается поставка не менее 80 вагонов этой модели", - написал он.

По словам Полякова, удалось преодолеть все сложности, связанные с санкционными ограничениями, и перейти на компоненты отечественных и дружественных зарубежных производителей.

В перспективе планируется привлечение к производству предприятий-смежников, работающих в Санкт-Петербурге, в том числе поставщиков высокотехнологичного оборудования. Это позволит обеспечить развитие промышленного комплекса Санкт-Петербурга для успешного перехода на этап технологической независимости от импортной компонентной базы.

Первый вагон "Балтиец" запустили 11 ноября 2022 года. Как ранее отмечал губернатор города Александр Беглов, вагонный парк городского метрополитена пополнится 950 вагонами "Балтиец", что составит половину всего парка. Более 300 из них поставят в период с 2022 по 2025 год.

Составы нового поезда способны вмещать в себя более 1,5 тыс. пассажиров и обладают всеми удобствами для комфортной и безопасной поездки. В них будет система шумоизоляции, кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также специальные места для маломобильных граждан.