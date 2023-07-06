6 июля, 17:49

Гран-при премии "Медиа-менеджер России" получил глава холдинга "Газпром-медиа"

Александра Жарова наградили за "выдающиеся достижения в развитии медиаиндустрии в России, формировании мощного кадрового и креативного ресурса и создании качественного разножанрового контента во всех медиасредах"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров получил Гран-при премии "Медиа-менеджер России", передает корреспондент ТАСС.

Жаров награжден за "выдающиеся достижения в развитии медиаиндустрии в России, формировании мощного кадрового и креативного ресурса и создании качественного разножанрового контента во всех медиасредах".

"Это общая победа команды "Газпром-медиа" и, конечно, нашей многомиллионной аудитории. За последние 25 лет холдинг не только менялся сам, но и оказывал значительное влияние на развитие медиаиндустрии. За это время сформирован мощный кадровый и креативный ресурс, задана высокая планка во всех сегментах медиаотрасли - от традиционных СМИ до цифровых сервисов и новейших технологий", - сказал Жаров в своем видеообращении, которое транслировалось на церемонии.

Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в 2000 году в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. В 2023 году церемония вручения премии проходит 6 июля. ТАСС - информационный партнер премии. 

Теги:
Жаров, Александр АлександровичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация