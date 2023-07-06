Руководитель департамента маркетинга ТАСС стала лауреатом премии "Медиа-менеджер России"

Ольга Кармацкая отмечена в номинации "Директор по маркетингу"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Руководитель департамента маркетинга ТАСС Ольга Кармацкая получила премию "Медиа-менеджер России - 2023" за эффективное продвижение продуктов агентства на иностранных языках. Церемония награждения прошла в четверг в Москве.

Кармацкая отмечена в номинации "Директор по маркетингу". По ее словам, в 2022 году, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, ТАСС продолжил расширять сотрудничество с зарубежными партнерами и привлекать иностранную аудиторию.

"Я благодарна жюри премии "Медиа-менеджер России" за награду и высокую оценку нашей кампании по продвижению информационных продуктов ТАСС на иностранных языках. Новостные ленты - это, пожалуй, главный продукт информационного агентства. В прошлом году мы запустили сразу две новых ленты, - на китайском и арабском языках - и проделали большую работу по привлечению подписчиков в разных странах мира вместе с командой из департамента маркетинга, редакции информации для иностранных подписчиков и управления продаж информационных продуктов", - сказала она.

По словам Кармацкой, ленты на иностранных языках вошли в топ самых востребованных новостных продуктов агентства. "Мы уверены в потенциале дальнейшего развития проекта" - добавила руководитель департамента маркетинга ТАСС.

На церемонии награждения премии в спецноминации Rutube также был отмечен вклад агентства в освещение социально-значимых событий на национальном видеохостинге. Награду от лица ТАСС получил SMM-продюсер Андрей Макеев.

"Работать с Rutube с каждым месяцем все более комфортно. Творческая студия здесь интуитивно понятная, а если возникают вопросы, команда поддержки оперативно реагирует. Конечно, еще не все необходимые функции реализованы, например, нельзя запускать больше одной трансляции и нет подробной аналитики, но мы видим, что платформа заинтересована в развитии авторов контента и внедряет нововведения. И премия, которую мы получили, отражает ту работу, что стоит за нашим активно растущим каналом", - сказал Макеев.

Канал ТАСС на Rutube появился в 2022 году и сегодня на него подписано почти 22 тыс. пользователей, а число просмотров превысило 2,8 млн.

О премии

На церемонии также отметили лауреатов в номинациях, в частности, "Коммерческий директор", "Бизнес года", "Топ-менеджмент", "Легенды медиабизнеса".

Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в 2000 году в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. ТАСС - информационный партнер премии.