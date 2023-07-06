В центре Нальчика на месте снесенного автовокзала построят транспортный узел

Привычная схема движения маршрутов будет сохранена

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Новый транспортный узел для пересадки людей из межмуниципальных пассажирских автобусов построят в центре Нальчика на месте снесенного автовокзала. Об этом сообщил в четверг глава местной администрации столицы Кабардино-Балкарии Таймураз Ахохов.

Ранее в соцсетях пользователи публиковали посты, где видно, как работает спецтехника, сносят здание автовокзала №2, который обслуживал межмуниципальные маршруты Кабардино-Балкарии. Жители обсуждают возможные трудности, которые могут возникнуть в связи с предполагаемым переносом автовокзала.

"В ближайшее время приступаем к строительству транспортно-пересадочного узла. Аварийное здание автовокзала №2 по улице Пачева не подлежало ремонту, по итогам проведенной экспертизы, приняли решение о сносе аварийного строения. На месте старого здания для жителей и гостей города построим комфортабельные остановочные павильоны с указанием направлений маршрутов, а также местами посадки и высадки", - написал Ахохов в своем Telegram-канале.

Он заверил, что привычная схема движения маршрутов будет сохранена - пассажиры смогут добираться до места назначения так же, как и ранее - без пересадок и доплат. Еще одним важным преимуществом станет установленное маршрутное расписание, благодаря которому не придется ожидать полного заполнения микроавтобуса.

"Перевозку будут осуществлять те же перевозчики. На время строительства павильонов для маршрутов будут определены временные парковочные места, в том числе и вблизи бывшего автовокзала. В рамках обустройства транспортно-пересадочного узла учтем и все необходимые санитарно-гигиенические условия для пассажиров и водителей. Транспортно-пересадочный узел будет служить не только объектом, объединяющим транспорт со всех районов республики, но и станет новым элементом городской инфраструктуры", - добавил мэр города.