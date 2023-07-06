В Саратове открылся фестиваль ПФО для молодых людей с инвалидностью

По данным зампредседателя правительства региона Сергея Егорова, участие в нем принимают более 100 человек

САРАТОВ, 6 июля. /ТАСС/. В Саратове открылся фестиваль Приволжского федерального округа для молодых людей с инвалидностью "Все в наших руках", в нем принимают участие более 100 человек из 12 регионов России. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Егоров в четверг.

Мероприятие приурочили к 35-летию Всероссийской организации инвалидов. 6-7 июля фестиваль пройдет в Саратове в третий раз.

"Фестиваль проводится в Саратовской области, начиная с 2016 года. В эти дни мы принимаем более 100 человек из 12 регионов Российской Федерации, в том числе Приволжского федерального округа. Это люди с ограниченными возможностями здоровья, представители власти и общественных организаций. Благодаря фестивалю у них есть возможность обменяться опытом лучших практик, привлечь внимание к добровольческой деятельности, а также укрепить связи между региональными организациями", - сказал Егоров.

Основной темой фестиваля в 2023 году является патриотическое воспитание. В программе - презентация регионов, дискуссии на темы патриотического воспитания молодежи, посещение исторических комплексов и областных учреждений.

Работа с людьми с инвалидностью

В Саратовской области, как сообщил Егоров, живет более 124 тыс. людей с инвалидностью. Для предоставления взрослым людям с инвалидностью реабилитационных услуг в регионе действуют четыре социально-оздоровительных центра, центр адаптации и реабилитации инвалидов, комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также спортивно-адаптивная школа "Реабилитация и физкультура". В областном клиническом госпитале для ветеранов войн проходят реабилитацию граждане, вернувшиеся со спецоперации.

Зампред отметил, что область обеспечена техническими средствами реабилитации для вернувшихся с СВО. "Недавно мы собирались в филиале фонда "Защитники Отечества", там были продемонстрированы в том числе технические средства реабилитации, которые производятся на территории нашей области. Мы также можем заказать необходимые средства. Под каждого человека готовится, индивидуальная программа реабилитации, прописываются необходимые параметры", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в регионе более 10 лет действует программа "Доступная среда". "Это важно не только для маломобильных групп, но и, например, для женщин с колясками. Инфраструктура значительно растет - новые здания оборудуются, старые перепрофилируются, общественный наземный транспорт становится доступнее. Сегодня это реалии, без которых невозможно жить", - заключил зампред.