Церемония прощания с актером Алексеем Кузнецовым пройдет 10 июля

Она состоится в Театре им. Вахтангова

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженным артистом России, актером и режиссером Алексеем Кузнецовым, который умер 5 апреля в возрасте 82 лет, состоится 10 июля в Театре им. Вахтангова, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе театра.

"Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Глебовичем Кузнецовым пройдет в понедельник, 10 июля, с 11:30 до 12:30 в Театре им Е. Вахтангова", - сказала собеседница агентства.

В театре принесли глубокие соболезнования родным и близким актера, который более 50 лет служил в Вахтанговском театре. "Умный, интеллигентный, владеющий тонким юмором артист; режиссер, умеющий глубоко и подробно работать с актерами; опытный педагог, обладающий безупречным литературным вкусом", - вспоминают его коллеги.

Кузнецов окончил в 1964 году Театральное училище им. Бориса Щукина. Потом поступил в труппу Театра им. Вахтангова, в котором служил до конца жизни. В театре актер сыграл около 50 ролей. Сниматься в кино начал в 1954 году еще подростком ("Аттестат зрелости" и "Мы с вами где-то встречались"). Среди его кинообразов - таксист в "Зеленом огоньке", Кирсанов-старший в "Отцах и детях", герцог Бэкингем в фильме "Д`Артаньян и три мушкетера". С 1967 года он преподавал в Щукинском училище.