Заммэра Москвы сообщил о переводе городских служб в режим повышенной готовности

В городе прогнозируют ливни

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о переводе городских служб в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Согласно данным синоптиков, ночью и до конца суток 7 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с. Существует вероятность выпадения более 25 мм осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК", - говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Также сотрудникам пожарно-спасательного гарнизона дали указание усилить патрулирование зон отдыха и парков и оповестить людей.

"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов", - добавил Бирюков.

Он попросил горожан при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а водителей быть аккуратнее на дорогах.