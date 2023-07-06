В УПЦ заявили, что украинская власть объявила войну собственному народу

По словам управляющего делами УПЦ митрополита Антония, происходящее свидетельствует о том, что игнорируются права наибольшей конфессии Украины

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Украинская власть, опечатывая корпуса Киево-Печерской лавры и не допуская туда монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), объявила войну собственному народу. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

"Сегодня представители заповедника в окружении множества вооруженных силовиков при отсутствии законных оснований опечатали три корпуса [Киево-Печерской] лавры. <...> То, что происходит, в который раз свидетельствует, что власть игнорирует права наибольшей конфессии нашей страны, попирает права человека, которые она декларирует. Она объявляет войну собственному народу, воюет не с танками и ракетами, а с простыми гражданами своей страны, с невинными верующими, пожилыми людьми и женщинами", - говорится в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале митрополита.

Ранее в УПЦ сообщили, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции опечатали три корпуса монастыря, включая резиденцию предстоятеля церкви митрополита Онуфрия. Данную информацию подтвердил министр культуры Украины Александр Ткаченко. По данным Союза православных журналистов, Минкультуры потребовало от монахов освободить еще два корпуса лавры до 10 июля.

Утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что без каких-либо законных оснований происходит захват властями корпусов монастыря УПЦ, расположенного на территории Киево-Печерской лавры. Полицейские, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, оцепили помещения и не пропускали к ним. Силовики были вооружены автоматами, производились задержания прихожан. На дверях корпусов срезали замки. При этом руководство заповедника перенесло на два часа позже вход для посетителей якобы из-за технических проблем. Прихожане в ожидании собирались у входа и читали молитвы, тогда полиция вызвала подкрепление. Священнослужители УПЦ были вынуждены причащать прихожан через решетку забора.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. Для опечатывания корпусов была создана комиссия, а в случае отказа монахов покинуть помещения власти угрожали сменить замки. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ и покинуло территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ.