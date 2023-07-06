В Москве состоялось вручение премии "Медиа-менеджер России"

В числе номинантов оказались представители ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Церемония вручения премии "Медиа-менеджер России" прошла в четверг в Москве. В числе номинантов - представители ТАСС, "Газпром-медиа", "Аргументов и фактов", Russ Outdoor, "Российской газеты" и других медиа.

"Медиарынок настолько динамичен, он очень зависит от кризисов. Поэтому медиа постоянно меняются - кто-то сначала был государственным, кто-то частным, потом все переворачивалось. Надо понимать специфику этого рынка и людей, которые в нем работают. Однако многих из них практически не видно. А наша премия отличается тем, что мы награждаем не только руководителей медиа, но и главных редакторов, и директоров коммерческих и креативных. Теперь можно увидеть не только "генералов", но и их команду", - отметила в разговоре с ТАСС учредитель премии Екатерина Коляда.

В номинации "Топ-менеджмент" премия вручалась сразу в нескольких категориях. В первой категории - "Медиахолдинги" - награду получили заместитель генерального директора, финансовый директор "ГПМ РТВ" Марина Разумова и управляющий директор "Русской медиагруппы" Дмитрий Медников. В категории "ТВ и радио" - заместитель генерального директора - исполнительный директор телекомпании НТВ Илья Ситковский и генеральный директор "ГПМ Радио" Вадим Терещук. В церемонии приняла участие руководитель Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз, она вручила награду в номинации "Топ-менеджмент/реклама".

Лауреатом в категории "Печатные медиа" стал директор филиала "Российской газеты" Владимир Ладный, он получил награду за инновационную комплексную организацию редакционной работы в Донбассе и на новых территориях России. "Я хочу сказать огромное спасибо за такую премию. Она отмечает не только меня, но всех наших ребят, которые работают сейчас на новых территориях и помогают их восстановлению", - сказал Ладный со сцены.

Также в этой категории награды получили директор ростовского филиала "Комсомольской правды" Елена Соболева, генеральный директор ООО "Медиацентр" Сергей Иванов и генеральный директор, главный редактор "АиФ на Неве" Алина Клименко. В категории "Диджитал" призы получили генеральный директор телеканала "360" Алексей Каклюгин, генеральный продюсер видеохостинга Rutube Давид Кочаров и CEO медиацентра АКАР Сергей Вахтеров. В категории "Реклама" были награждены первый заместитель министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Александр Менчук, президент АДВ Олег Лещук и генеральный директор ООО "Рекламные Технологии" Илья Чередин.

Президент Международной академии digital-коммуникаций Андрей Яблонских и генеральный директор агентства "КРОС" Екатерина Мовсесян также отмечены в номинации "Коммуникационные агентства".

Номинация "Легенды медиабизнеса"

В новой номинации "Легенда медиабизнеса" посмертно наградили президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева и главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина. "В этом году оргкомитет решил ввести новую номинацию - "Легенды медиабизнеса". И, конечно, хотелось бы отметить величайших медиаменеджеров, которые стояли у истоков российских медиа. Это Эдуард Сагалаев и Владимир Сунгоркин", - сказал со сцены председатель организационного комитета премии Джемир Дегтяренко.

За "Бизнес года" жюри отметило исполнительного директора Russ Outdoor Роберта Мирзояна. За вклад в развитие отрасли наградили генерального директора АО "Аргументы и факты" Руслана Новикова и генерального продюсера "ГПМ Радио" Ирину Ипатову. "Награду за вклад в развитие отрасли я расцениваю как награду всей команды "ГПМ Радио" и вообще всей отрасли. Потому что если мы делаем что-то интересное, важное для всех, то это значит, что мы делаем огромное дело", - сказала со сцены Ипатова.

Награды за устойчивое развитие и социальную ответственность медиабизнеса получили директор дирекции по управлению персоналом и административным вопросам холдинга "Газпром-медиа" Антонина Приезжева, автор и руководитель проекта "Разговор о самом важном с Игорем Прокопенко" АНО "Центр содействия патриотическому воспитанию населения "Военная Тайна" Игорь Прокопенко, директор Евразийского бюро медиакорпорации Китая (CMG) Ван Бинь, а также директор по связям с общественностью благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Юлия Гончарова и заместитель генерального директора по социальной рекламе Института развития интернета Андрей Воронков.

"Сейчас наша страна проходит тяжелейшие геополитические испытания. И в эти минуты в зоне специальной военной операции выполняют свой воинский долг наши солдаты, офицеры, добровольцы. Ради этих людей и был придуман проект, за который я получаю награду. Эта награда - их награда", - сказал Игорь Прокопенко.

Главным коммерческим директором признали занимающую эту должность в телекомпании НТВ Ланну Антонову, а креативным директором Илью Цыганова из "ТПО Ред Медиа". В номинации "Директор по развитию" наградили руководителя проекта "Пресса в образовании" издания "Вечерняя Москва" Ирину Сидорову и заместителя генерального директора "ГПМ РТВ" Бориса Ханчаляна.

Лауреатами в номинации "Digital-директор" признали технического директора Rutube Ростислава Чернакова и заместителя генерального директора газеты "Вечерняя Москва" Екатерину Бурмистрову, а в номинации "Директор по коммуникациям" - директора по маркетингу и PR "Централ Партнершип" Юлию Калиновскую, директора по внешним коммуникациям "Rambler&Co" Викторию Джигкаеву и директора по связям с общественностью группы компаний Media Direction Group Евгению Дубовскую.

Кто стал самым стильным медиаменеджером

Самыми стильными медиаменеджерами стали главный редактор и генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов, президент Международной Академии digital-коммуникаций Андрей Яблонских и генеральный директор агентства "КРОС" Екатерина Мовсесян.

Награду "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России" получили генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин и начальник Центральноазиатского регионального представительства "Российской газеты" Дмитрий Евлашков.

Специальные награды от оргкомитета премии также получили заместитель генерального директора по стратегической аналитике "Газпром-медиа" Дарья Пугачева и шеф-редактор "Вестника Фемиды" Аркадий Смолин.

Главные редакторы

Награда "Главный редактор" также выручалась в нескольких категориях. Так, в "Печатных медиа" ее получили заместитель главного редактора, редактор отдела "Московская власть" газеты "Вечерняя Москва" Юлия Тарапата и главный редактор проекта TechInsider Independent Media Александр Грек.

В категории "Радио" были отмечены главный редактор радио "Комсомольская правда" Андрей Горбунов, заместитель главного редактора - руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов и главный редактор радио "Монте-Карло" Анастасия Елисеева. Главными редакторами в диджитал-медиа стали Екатерина Великина (объединенная редакция VOICE), Яна Менчук ("На Рублевке life" и "На Новой Риге life", издательский дом "Нестор") и создатель, ведущий Telegram-канала "Вино и люди" Алексей Синельников.

Руководитель департамента маркетинга ТАСС Ольга Кармацкая получила премию в номинации "Директор по маркетингу", также в этой номинации наградили директора по маркетингу ТНТ Анну Годунову. ТАСС также отмечен в специальной номинации Rutube за вклад агентства в освещение социально-значимых событий на национальном видеохостинге.

Генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров получил гран-при премии.

Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в 2000 году в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. В 2023 году церемония вручения премии проходит 6 июля.