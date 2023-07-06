Twitter пригрозил Meta судом из-за запуска соцсети Threads

Юрист Алекс Спиро отметил, что что во время сокращений в Twitter после его приобретения Илоном Маском в прошлом году Meta наняла десятки сотрудников этой компании, у которых остался доступ к информации, представляющей коммерческую тайну

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Компания Twitter может подать на корпорацию Meta (признана экстремистской в РФ, ее деятельность запрещена) в суд из-за запуска новой социальной сети Threads, которая рассматривается как конкурент Twitter, сообщил в четверг портал Semafor.

По его сведениям, вскоре после запуска новой онлайн-платформы 6 июля Алекс Спиро, юрист компании Quinn Emanuel, представляющий интересы Twitter направил письмо на имя Марка Цукерберга - главы Meta - в котором обвинил корпорацию в том, что та использует интеллектуальную собственность Twitter в своем новом продукте. В частности, Спиро указал на то, что во время сокращений в компании после ее приобретения Илоном Маском в прошлом году Meta наняла десятки сотрудников Twitter, у которых остался доступ к информации, представляющей коммерческую тайну. "Twitter намерен строго обеспечивать соблюдение своих прав на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta незамедлительно предприняла шаги для прекращения использования любой информации, представляющей коммерческую тайну Twitter, или другой конфиденциальной информации, - приводит портал выдержку из письма. - Twitter оставляет за собой право <...> использовать гражданско-правовые средства защиты, равно как и судебный запрет, чтобы предотвратить хранение, раскрытие или использование своей интеллектуальной собственности Meta".

Приложение Threads стало доступно для скачивания в американском сегменте магазина приложений App Store в среду в 19:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 6 июля). Цукерберг сообщил, что число подписчиков новой платформы достигло 30 млн менее чем за сутки после запуска приложения.