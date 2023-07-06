Путин подписал указ о праздновании 100-летия Музея современной истории России

Президент поручил правительству в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году праздничных мероприятий по случаю 100-летия основания Государственного центрального музея современной истории России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства поручил правительству РФ в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования юбилея. Его председателем, как следует из указа, назначается председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Государственный центральный музей современной истории России является музеем федерального значения, одним из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время.

Музей расположен в центре Москвы в здании - памятнике архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. С 1831 по 1917 год в нем размещался московский Английский клуб. Днем рождения музея считается 21 марта (8 марта по старому стилю) 1917 года, когда директор музея Всероссийского Союза городов Владимир Кранихфельд обратился к председателю Исполнительного комитета московских общественных организаций Николаю Кишкину с предложением "безотлагательно созвать совещание из представителей исторической науки и существующих в Москве музеев с целью научной и практической разработки вопроса о создании в Москве Музея революции". Свое нынешнее название музей получил в 1998 году.