Гутерриш считает, что ИИ может помочь реализации Целей устойчивого развития

По мнению генсека ООН, искусственный интеллект должен приносить пользу всему человечеству

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) может принести огромную пользу человечеству, способствуя реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выступил в формате телеконференции на проходящем в Женеве глобальном саммите "Искусственный интеллект во благо", организованном Международным союзом электросвязи (МСЭ).

Гутерриш напомнил, что тема ИИ ежедневно попадает в заголовки СМИ, "и эти заголовки не всегда позитивные". Эксперты "предупреждают о потенциальных опасностях ИИ": речь идет, в частности, о разработке автономного летального оружия и о распространении "дезинформации, которая подрывает демократию". Однако ИИ, подчеркнул генсек, "может принести огромную пользу", так как "его мощные инструменты могут способствовать реализации Повестки дня на период до 2030 года и Целей устойчивого развития".

Среди возможных сфер применения ИИ административный глава ООН назвал здравоохранение и образование. Искусственный интеллект "должен приносить пользу всем, включая треть человечества, которая все еще не имеет доступа к сети [Интернет]". Гутерриш подчеркнул, что созванный МСЭ в Женеве форум "признает совместную ответственность правительств, частного сектора, учреждений ООН, академических кругов и других участников за обеспечение того, чтобы ИИ полностью реализовал свой потенциал, предотвращая и смягчая вред". По его словам, необходимо "срочно найти консенсус в отношении основных страховочных барьеров, регулирующих разработку и развертывание ИИ на благо всех".

В свою очередь генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин в выступлении на форуме напомнила, что до 2030 года остается не так много времени, а выполняются только 12% задач, поставленных ЦУР, тогда как "прогресс по другим застопорился". "Использование ИИ для реализации Повестки дня на период до 2030 года - это уже не просто возможность, это наша обязанность", - резюмировала глава МСЭ.