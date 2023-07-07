6 июля, 21:26

Удалить профиль Threads можно только вместе с аккаунтом в Instagram

Уточняется, что скоро Threads будет интегрироваться со сторонними сервисами, что позволит пользователям, в частности, подписываться на людей и привлекать подписчиков других сервисов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пользователи могут удалить свой профиль в приложении Threads - аналоге Twitter от корпорации Meta (ее деятельность признана в РФ экстремистской) - только при удалении аккаунта в соцсети Instagram. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Вы можете в любое время деактивировать свой профиль Threads, но чтобы удалить его, вам понадобится удалить аккаунт в Instagram", - сообщается на сайте.

На сайте также уточняется, что скоро приложение Threads будет интегрироваться со сторонними сервисами, что позволит пользователям просматривать контент, а также делиться и взаимодействовать с ним, подписываться на людей и привлекать подписчиков других сервисов.

В сообщении уточняется, что Meta собирает данные профиля Threads, отслеживает все действия в приложении, а также собирает информацию о подписчиках и других пользователях и сообществах, с которыми пользователь общается и взаимодействует, в том числе в других продуктах Meta. Помимо этого, соцсеть собирает информацию с различных используемых устройств, о самих устройствах и о том, как они используются.

Подчеркивается, что данные собираются в том числе для предоставления их пользователям сервиса и улучшения Threads и других продуктов, для предоставления измерений и аналитики, обеспечения личной безопасности, целостности и защиты, для связи с пользователем, для исследований и инноваций на благо общества.

Ранее российские пользователи начали получать уведомления о возможности скачивания приложения Threads из App Store и Google Play. В американском сегменте магазина приложений App Store сервис стал доступен для скачивания в 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 6 июля). 

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США
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