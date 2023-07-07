Роспотребнадзор заявил, что менингококк активно распространяется в закрытых коллективах

Руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Ирина Королева пояснила, что что на начальном этапе заболевания симптомы схожи с теми, что наблюдаются при острых респираторных инфекциях

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Возбудитель менингококковой инфекции активно распространяется в закрытых коллективах и может передаваться даже во время общения при близком контакте между людьми, предупредила руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева.

"Менингококк передается от человека к человеку воздушно-капельным путем - вместе с капельками слюны при кашле или чихании и даже просто во время общения при близком контакте. Поэтому особенно активно распространяется в закрытых коллективах", - рассказала она журналистам.

По ее словам, менингококк может обитать на слизистой оболочке носоглотки от нескольких дней до одного месяца, однако это может самопроизвольно прекращаться. "В редких случаях носительство может привести к заболеванию - генерализованной форме менингококковой инфекции. Из-за того, что носительство широко распространено, менингококковая инфекция может развиться неожиданно, и определить, откуда произошло заражение, бывает непросто", - пояснила Королева.

Эксперт отметила, что на начальном этапе заболевания симптомы схожи с теми, что наблюдаются при острых респираторных инфекциях. В их числе общее недомогание, слабость, температура, головная боль. Однако у этой инфекции есть свои отличительные особенности. "Это очень высокая температура, 39-40 градусов, которая практически не сбивается, и нестерпимая головная боль, которая также ничем не снимается. Эти симптомы должны насторожить и врача, и самого пациента", - акцентировала инфекционист.

Затем, пояснила эксперт, появляются другие симптомы, характерные для менингококковой инфекции: специфическая сыпь, ригидность затылочных мышц, когда голова склоняется назад, холодные кисти рук и стопы из-за нарушения кровообращения. "Возбудитель проникает в центральную нервную систему, и мы видим неврологические нарушения - потеря сознания, появление судорог, светобоязнь. Всех заболевших из-за тяжести состояния госпитализируют в стационар", - добавила она.

Инфекционист предупредила, что пациент может столкнуться с молниеносной формой болезни, когда его состояние ухудшается довольно быстро.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области 5 июля сообщили о семи случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Онлайн-ретейлер организовал вакцинацию сотрудников склада, уже вакцинированы более 460 человек. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области 6 июля сообщили о смерти двоих зараженных менингококковой инфекцией. Вместе с тем Роспотребнадзор сообщил, что рисков заражения менингококковой инфекцией для людей, получивших посылки из распределительных центров компании, нет.