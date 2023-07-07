В Роспотребнадзоре рекомендовали привиться против менингококковой инфекции

Руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Ирина Королева отметила, что разработаны несколько вакцин

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, наблюдается в постковидный период, необходимо привиться от заболевания. Об этом сообщила журналистам руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева.

"Сейчас, в постковидный период, отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, так что стоит привиться и защитить себя от этого опасного заболевания", - подчеркнула Королева, комментируя случаи заболевания инфекцией сотрудников распределительного центра онлайн-ретейлера Ozon в Екатеринбурге.

По словам эксперта, разработаны несколько вакцин против менингококковой инфекции, которые направлены на выработку иммунитета к наиболее распространенным и опасным серогруппам менингококка. "Прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, тем не менее ее рекомендуется делать в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок", - пояснила она.

Королева добавила, что вакцинация против менингококковой инфекции показана практически всем при условии, что у взрослого или ребенка на момент прививки нет острого заболевания. "Кроме того, у каждой вакцины есть свои возрастные ограничения для применения. Разобраться во всех эти вопросах поможет врач", - подытожила инфекционист.

Роспотребнадзор по Свердловской области 5 июля сообщил о семи зарегистрированных случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Позднее двое зараженных умерли. В Минздраве региона отмечали, что по состоянию на вечер 6 июля шесть сотрудников Ozon госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. В самой компании отмечали, что на складе организована дезинфекция и проводится вакцинация - уже вакцинированы более 460 человек.

Вместе с тем Роспотребнадзор сообщил, что рисков заражения менингококковой инфекцией для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, нет.