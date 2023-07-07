Путин подписал указ об особенностях правового положения россиян с гражданством Украины

Документ подписан и вступил в силу 6 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил порядок взаимодействия государственных органов по вопросу правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности", - говорится в тексте указа.

Также утверждается соответствующая форма заключения о несоблюдении граждан РФ без украинского гражданства обязанности не совершать действия, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.

Указ подписан 6 июля в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины". Документ вступил в силу в день подписания.