В Монреале из-за сильной жары почти 200 тыс. потребителей остались без света

Жители активно использовали кондиционеры и другие приборы для охлаждения, что привело к массовым перегрузкам на энергосетях

ОТТАВА, 7 июля. /ТАСС/. Около 200 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за сильной жары, установившейся в Квебеке. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, 6 июля в Монреале и его пригородах столбики термометров местами поднимались до 40 градусов Цельсия. В результате жители стали активно использовать кондиционеры и другие приборы для охлаждения воздуха внутри помещений, что привело к массовым перегрузкам на энергосетях. Работы по восстановлению поврежденных сетей продолжаются.

О пострадавших информации не поступало.