В Приморье филиал госфонда "Защитники Отечества" получил более 500 обращений

Как сообщила руководитель филиала Наталья Кокорева, большинство вопросов посвящены выплатам, помощью в лечении и реабилитации участников СВО

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Приморье получил уже более 500 обращений по различным вопросам, в том числе связанным с выплатами, помощью в лечении и реабилитации. Людям здесь помогают сориентироваться в ситуации, координируют их действия и оказывают психологическую помощь, сообщила ТАСС в пятницу руководитель регионального филиала фонда Наталья Кокорева.

"Люди идут, вопросы абсолютно разного характера, уже больше 500 вопросов нам адресовано, все вопросы очень адресные, нет пока готовых кейсов, <...> все случаи очень разные, непростые. <...> Человек может быть зарегистрирован в одном месте, призван по другому месту, а дислокация у него по третьему. <...> Наверное, обращений от семей все-таки побольше, [чем от военнослужащих]. Это и выплаты, и помощь в лечении, помощь в реабилитации. <...> Мы стараемся даже удаленно людей предупреждать, чтобы они понимали, как им действовать. Потому что самое главное для людей - они не понимают, куда идти", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в штате фонда работают социальные координаторы, а также прикомандированы сотрудники от государственных учреждений: психологи, представители соцзащиты, медико-социальной экспертизы, центра занятости и другие. Ведется активное обучение специалистов. "Сейчас вопросы стали задавать по переобучению, стали интересоваться, потому что люди возвращаются, многие переосмысливают и хотят <...> в мирной жизни поменять деятельность. У нас есть программа по переобучению, по профориентации, по трудоустройству", - пояснила Кокорева.

Специалисты фонда также помогают вернуться в социальную жизнь и наладить новые социальные связи. "Мы делаем мероприятия различного характера для того, чтобы люди могли отвлечься и найти себе коммуникации новые, может быть, где-то старые, но по-новому. По субботам у нас встречи будут проходить, первая встреча пройдет 15 июля. <...> Это будут семьи погибших участников СВО", - рассказала руководитель филиала фонда.

Кроме того, здесь есть комната, где можно оставить ребенка, пока родители решают необходимые вопросы со специалистами, и библиотека, чтобы человек мог отвлечься. "Мы учреждение государственного уровня, но мы как второй дом, где тебе помогают, и обстановка соответствующая у нас", - отметила Кокорева.

Филиал госфонда открыл губернатор края Олег Кожемяко 30 мая. Учреждение создали по поручению президента России Владимира Путина. Участники и ветераны СВО, а также члены их семей могут получать всестороннюю помощь в одном месте.