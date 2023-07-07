7 июля, 04:13

Слуцкий предложил признать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью

Михаил Метцель/ ТАСС
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий
© Михаил Метцель/ ТАСС

Глава ЛДПР считает, что нововведение поможет защитить имущественные права тех, кто не заключил брак, но успел обзавестись ребенком и нажить имущество

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким на следующей неделе внесут на рассмотрение палаты проект, который позволит признавать нажитое имущество в сожительстве совместной собственностью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР.

Читайте также
В РФ количество соглашений о разделе общего имущества супругов выросло на 15% в 2021 годуГосдума приняла в I чтении законопроект о порядке наследования в новых регионах РФ

"Депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложили внести изменения в Семейный кодекс РФ с целью юридического признания совместной собственностью имущества, нажитого в "гражданском браке", то есть без регистрации отношений, при определенных условиях", - говорится в сообщении пресс-службы.

К числу таких условий депутаты отнесли наличие общего несовершеннолетнего ребенка и хозяйства, а также сам факт совместной жизни.

По словам главы ЛДПР, такое нововведение поможет защитить имущественные права мужчин и женщин, которые не заключили брак, но успели обзавестись ребенком и нажить имущество. "Институт брака имеет важнейшую роль, но и те, кто не заключил брак, не должны терять имущественные права. <...> Живут мужчина и женщина, все у них нормально. Потом наступает разлад. Мужчина остается с имуществом, если оно покупалось на его имя, а женщина с детьми отправляется "на улицу", - пояснил Слуцкий.

По статистике, которую привели в ЛДПР, в России наблюдается тенденция к увеличению пар, живущих вместе, но не оформляющих отношения официально. Свыше 55% мужчин вне брака не считают рождение ребенка причиной для регистрации отношений с женщиной. На сегодняшний день вне брака рождается примерно каждый четвертый-пятый ребенок, отметили в ЛДПР. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация