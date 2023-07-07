Слуцкий предложил признать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью

Глава ЛДПР считает, что нововведение поможет защитить имущественные права тех, кто не заключил брак, но успел обзавестись ребенком и нажить имущество

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким на следующей неделе внесут на рассмотрение палаты проект, который позволит признавать нажитое имущество в сожительстве совместной собственностью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР.

"Депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложили внести изменения в Семейный кодекс РФ с целью юридического признания совместной собственностью имущества, нажитого в "гражданском браке", то есть без регистрации отношений, при определенных условиях", - говорится в сообщении пресс-службы.

К числу таких условий депутаты отнесли наличие общего несовершеннолетнего ребенка и хозяйства, а также сам факт совместной жизни.

По словам главы ЛДПР, такое нововведение поможет защитить имущественные права мужчин и женщин, которые не заключили брак, но успели обзавестись ребенком и нажить имущество. "Институт брака имеет важнейшую роль, но и те, кто не заключил брак, не должны терять имущественные права. <...> Живут мужчина и женщина, все у них нормально. Потом наступает разлад. Мужчина остается с имуществом, если оно покупалось на его имя, а женщина с детьми отправляется "на улицу", - пояснил Слуцкий.

По статистике, которую привели в ЛДПР, в России наблюдается тенденция к увеличению пар, живущих вместе, но не оформляющих отношения официально. Свыше 55% мужчин вне брака не считают рождение ребенка причиной для регистрации отношений с женщиной. На сегодняшний день вне брака рождается примерно каждый четвертый-пятый ребенок, отметили в ЛДПР.