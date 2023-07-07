В "Фобосе" заявили, что последним душным днем в Москве на неделе станет 7 июля

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе может достигнуть 29 градусов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Небольшой дождь и грозу прогнозируют в столичном регионе в пятницу, температура воздуха в Москве может достигнуть 29 градусов. При этом в субботу в столице спадет духота, на выходных москвичей ожидают кратковременные дожди и более прохладная погода, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Максимальная [температура воздуха] в Москве - 27-29 градусов, по области - 25-30. <...> Сегодня последний день [духоты в Москве]. В пятницу еще душно, а завтра уже не будет. Будут какие-то кратковременные дожди, в воскресенье вероятность меньше, но и будет прохладнее", - сказала собеседница агентства.

В столице 7 июля ветер ожидается юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Давление будет слабо падать и составит 747 мм ртутного столба, что около нормы, добавила Котилевская.