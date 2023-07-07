Кузнецова назвала самой актуальной темой для Херсонщины дефицит медиков и педагогов

По словам зампредседателя Госдумы, проблему с нехваткой педагогов предложено решать за счет выделения бюджетных мест в вузах других регионов страны

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Дефицит кадров, в частности, медиков и педагогов, остается самой актуальной проблемой Херсонской области, сообщила журналистам после совещания в Геническе заместитель председателя Госдумы, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова.

"Безусловно, самая актуальная тема, которая красной линией прошла сквозь все выступления, - это вопрос кадров. Если говорить о докторах, то частично компенсируется нехватка за счет тех врачей, которые приезжают, и здесь большая благодарность ФМБА, системе здравоохранения, пытаются решить этот вопрос. Сложнее системе образования. Приостановлена деятельность, и, к сожалению, выпуска педвуза не будет херсонского, к сожалению, здесь надо искать иные варианты", - сказала Кузнецова.

По ее словам, предложено решать проблему с нехваткой педагогов за счет выделения бюджетных мест в вузах других регионов страны. "Чтобы специалист приехал, кроме заработной платы, которая здесь достаточно неплохая и соответствующие тарифы установлены, и более того, будет продолжать она расти, важно обеспечить здесь жизнь и быт. А рынка вторичного жилья практически нет, учитывая обстрелы и то, что целые территории подтоплены после разрушения Каховской ГЭС", - отметила Кузнецова.

И. о. министра здравоохранения региона Артыш Сат отметил на совещании, что медучреждения региона укомплектованы врачами на 47%, средним медперсоналом - на 64% и младшим - 74%. "На сегодняшний день у нас имеется потребность в 35 бюджетных местах в вузах. Это, конечно же, соседние регионы: Крым, ДНР, Ростов-на-Дону и Краснодарский край. Мы запросы отправляем, формируем список", - сказал Сат.

В школах региона также есть кадровый дефицит, особенно ощущается нехватка учителей русского языка и истории, сообщил и. о. министра образования и науки Херсонской области Алексей Галченков.