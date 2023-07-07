Кузнецова предложила сделать Херсонщину пилотным регионом системы долговременного ухода

Заместитель председателя Госдумы сообщила, что будет оказывать всяческую поддержку в продвижении этого вопроса

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Программа долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами должна быть распространена на Херсонскую область, регион предлагается сделать одним из пилотных субъектов РФ по ее внедрению, сообщила журналистам после совещания в Геническе заместитель председателя Госдумы, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова.

"Что касается поддержки пенсионеров и граждан преклонного пенсионного возраста, которые находятся в учреждениях, есть программа долговременного ухода. Очень важно, чтобы она была распространена, и в качестве пилотного региона была утверждена и Херсонская область", - сказала Кузнецова.

Она уточнила, что будет оказывать всяческую поддержку в продвижении этого вопроса.

Проект по долговременному уходу за пожилыми и людьми с инвалидностью показал свою эффективность, к концу этого года охват этой мерой поддержки достигнет 150 тыс. человек, сообщала в начале июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что система помогла 11 тыс. человек сохранить свои рабочие места и не терять занятость в силу помощи своим пожилым родственникам.