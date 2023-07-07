В Лефортовском парке на востоке Москвы очистили от ила и мусора все восемь прудов

Заммэра города Петр Бирюков отметил, что главной задачей проекта было улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты прудов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка на востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главной задачей проекта было улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка. Полностью очистили водоемы от илового осадка и мусора, на нескольких прудах толщина слоя ила достигала 1,3 м, что в теплое время года приводило к активному цветению и зарастанию водорослями", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что работы по очистке водоемов выполнялись с применением двух технологий.

"На прудах с малой площадью акватории производилось полное осушение, иловый осадок извлекался с помощью экскаватора. Большие водоемы оставляли с пониженным уровнем воды и очищали с помощью плавающего земснаряда "Ватермастер". После удаления более 20 тыс. куб. м иловых отложений средняя глубина всех водоемов парка увеличилась с двух до трех метров", - добавил он.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий жителей.